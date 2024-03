Atentado durante show em Moscou acende debate sobre o retorno da pena de morte na Rússia

Desde o ataque terrorista que chocou a Rússia e o mundo, na casa de show Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, vários membros do alto escalão do regime do presidente russo Vladimir Putin pedem que a moratória sobre a pena de morte para "terroristas" seja suspensa.

"Hoje, muitas pessoas estão perguntando sobre a pena de morte (...) será tomada uma decisão que atenderá às expectativas da nossa sociedade", comentou Vladimir Vassiliev, chefe do grupo parlamentar do partido governista Rússia Unida, sobre a questão da suspensão da moratória que está em vigor desde 1996.

Outro líder parlamentar, Yuri Afonin, responsável por questões de segurança, foi ainda mais longe: "Quando falamos de terrorismo e assassinato de pessoas, precisamos restabelecer a pena de morte sob a lei criminal".

Sergei Mironov, uma figura importante do partido pró-Kremlin "Just Russia", também pediu "o estabelecimento da pena de morte para pessoas que cometem atos terroristas".

Além dos grupos jihadistas, como o Estado Islâmico (EI), que reivindicou a responsabilidade pelo ataque mortal ao Crocus City Hall na sexta-feira (22), que deixou pelo menos 133 pessoas mortas, a Rússia considera vários oponentes e líderes ucranianos como "extremistas" e "terroristas". Neste mês, o país acrescentou o "movimento LGBT internacional" à lista de organizações terroristas elaborada pelos serviços financeiros russos.

Reivindicação pelo crime

Até o momento, a Rússia não fez nenhuma menção à conexão jihadista com o ataque de sexta-feira, apesar da alegação do EI.

Os serviços de segurança russos e Vladimir Putin, no entanto, sugeriram uma possível ligação com a Ucrânia, sem dar mais detalhes. A Rússia também orquestrou uma repressão total à oposição, principalmente por meio de acusações de extremismo, terrorismo, descrédito das forças armadas e traição.

Por fim, o ex-presidente e atual número 2 do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, garantiu na sexta-feira que a Rússia "destruiria" os líderes ucranianos se eles fossem responsáveis pelo ataque à sala de concertos.

"Se for estabelecido que eles são terroristas do regime de Kiev (...) todos eles devem ser encontrados e destruídos sem piedade como terroristas. Incluindo os líderes do Estado que cometeram tal atrocidade", disse ele no Telegram.

Enquanto isso no domingo, o presidente do Tadjiquistão, Emomali Rakhmon, disse à Vladimir Putin que "os terroristas não têm nacionalidade", apesar de a mídia russa afirmar que os autores do crime do Crocus City Hall eram do Tadjiquistão.

Durante uma conversa telefônica, o Rakhmon "condenou veementemente o cruel e sangrento ataque à prefeitura de Crocus, enfatizando que 'os terroristas não têm nacionalidade, pátria ou religião'", disse o serviço de imprensa da presidência do Tajiquistão em um comunicado.

Reações do Vaticano no Domingo de Ramos

O papa Francisco ofereceu no domingo suas orações às vítimas do "covarde ataque" perto de Moscou, denunciando "atos desumanos".

"Asseguro às vítimas do covarde ataque terrorista perpetrado na outra noite em Moscou as minhas orações", disse o papa, de 87 anos, no final da missa de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano. O papa presidiu a missa diante de uma multidão estimada pelo Vaticano em 25 mil pessoas.

"Que o Senhor os acolha em sua paz, conforte suas famílias e converta os corações daqueles que organizam e realizam essas ações desumanas que ofendem a Deus, que ordenou 'Não matarás'", disse o argentino.

(Com informações da AFP)