Assassinato de Marielle contou com 5 meses de planejamento, diz PF

Do UOL, em Brasília

O assassinato da vereadora Marielle Franco teve 5 meses de planejamento, segundo investigação da Polícia Federal.

O que aconteceu

Suspeitos foram presos neste domingo (24). Documentos que embasaram a prisão dos irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil, e Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ, além de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, foram divulgados após quebra de sigilo efetuada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Irmãos Brazão contataram Macalé. Trecho de relatório diz que, no segundo semestre de 2017, os irmãos Brazão contataram Edmilson Macalé, "pessoa próxima de Chiquinho, miliciano da área de Oswaldo Cruz, reduto eleitoral e imobiliário da Família, e lhe fizeram a proposta para matar a Vereadora Marielle Franco".

"Garantia de impunidade". Na negociação, segundo declarações de Ronnie Lessa colhidas pela PF, os irmãos contrataram dois serviços: a execução de Marielle, por meio de Macalé e Lessa, e a "garantia prévia da impunidade junto à organização criminosa instalada na Divisão de Homicídios da PCERJ, comandada por Rivaldo Barbosa".

Diante do teor da proposta, Macalé convidou Ronnie Lessa, notório sicário carioca, para a empreitada criminosa que, seduzido pela possibilidade de se tornar um miliciano detentor de uma extensa margem territorial, aceitou o convite e ambos foram à primeira reunião com os Irmãos, devidamente intermediada por Robson Calixto Fonseca, vulgo Peixe

Polícia Federal, relatório