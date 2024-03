Como será aeromóvel que levará 2 mil/h da CPTM ao aeroporto de Guarulhos

O primeiro de três trens que vão fazer parte do serviço gratuito do aeromóvel do Aeroporto Internacional de Guarulhos foi entregue. O veículo foi posicionado no trilho por um guindaste para passar por testes de segurança.

O sistema aeromóvel tem 2.700 metros de extensão Imagem: Ministério de Portos e Aeroportos/Divulgação

Como vai funcionar

Os trens vão conectar o terminal de passageiros com a Linha 13-Jade da CPTM e farão parte do sistema chamado de People Mover, que está sendo implementado pelo consórcio AeroGRU.

O serviço deve ficar disponível para usuários ainda este ano, segundo informações da GRU Airport, que administra o terminal. Ao UOL, a GRU Airport disse que "a entrega do projeto está prevista para 2024 e as informações operacionais serão divulgadas ao final das obras". O Ministério de Portos e Aeroportos divulgou imagens do trem nas redes sociais e afirmou que a nova ligação "deve ser concluída ainda no primeiro semestre".

O sistema aeromóvel tem 2.700 metros de extensão. São três veículos projetados para acomodar 200 usuários cada.

O serviço deve ficar disponível para os usuários ainda este ano Imagem: Ministério de Portos e Aeroportos/Divulgação

O People Mover deve ter tempo de viagem e espera de 6 minutos, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos.

Ele terá capacidade para transportar 2 mil usuários por hora em cada direção. Segundo o ministério, o novo sistema vai operar em vias elevadas exclusivas, usando tecnologia baseada em propulsão pneumática, em que o veículo é movido por uma pressão controlada.

Assim que estiver totalmente em funcionamento, o sistema substituirá os atuais ônibus gratuitos que circulam entre os terminais. Está prevista uma estação em cada um dos três terminais de passageiros do aeroporto, além de uma estação próxima à CPTM.