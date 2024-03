Acidente em rali na Hungria deixa quatro mortos e vários feridos

Quatro pessoas morreram e pelo menos sete ficaram feridas depois de um dos carros que participava de um rali na Hungria neste domingo (24) ter saído da estrada e se chocado com espectadores da prova, informaram as autoridades do país.

Segundo um comunicado policial, o carro que participava do Esztergom Nyerges Rally, no norte do país, saiu da estrada e acabou indo na direção dos espectadores, sem que até este momento sejam conhecidos os detalhes do acidente.

Imediatamente após a tragédia, ocorrida entre as cidades de Labatlan e Bajot, a corrida foi interrompida.

A polícia investiga as circunstâncias do acidente.

