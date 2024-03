União Europeia não quer acordo entre ITA Airways e Lufthansa, diz ministro italiano

ROMA (Reuters) - As autoridades da União Europeia estão relutantes em apoiar uma parceria entre as companhias aéreas ITA Airways e Lufthansa e a Itália tem “lutado” contra a posição do bloco há 10 meses, disse o ministro italiano da Economia, Giancarlo Giorgetti, neste sábado.

A companhia aérea alemã está buscando uma participação de 41% na rival estatal italiana por 325 milhões de euros como parte de um aumento de capital e espera este mês uma declaração de objeções da Comissão Europeia expondo preocupações.

"Estamos lutando há cerca de 10 meses contra a UE, que não quer ou permite que façamos este acordo", disse o ministro em um evento em Roma.

O regulador da concorrência na Europa alertou no início deste ano que as concessões inicialmente oferecidas pela Lufthansa, que havia dito estar preparada para oferecer soluções específicas, eram insuficientes em termos de abrangência e eficácia para abordar as preocupações com a concorrência.

"A Europa só é capaz de produzir uma montanha de regras que sufocam o espírito empreendedor e a criação de sinergias", acrescentou Giorgetti.

(Reportagem de Giuseppe Fonte)