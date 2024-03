Ucrânia não está envolvida no ataque próximo a Moscou, diz porta-voz da inteligência

KIEV (Reuters) - A Ucrânia não estava envolvida no ataque a tiros ocorrido na sexta-feira perto de Moscou, e as sugestões de uma ligação ucraniana "nada tem em comum com a realidade", disse um porta-voz da agência de espionagem militar de Kiev neste sábado.

O serviço de segurança russo FSB disse que "todos os quatro terroristas" por trás do ataque a uma casa de shows perto da capital foram presos enquanto se dirigiam para a fronteira ucraniana e que eles tinham contatos na Ucrânia.

"Esta é, com certeza, mais uma mentira dos serviços especiais russos, que nada tem em comum com a realidade não resiste a qualquer crítica", disse Andriy Yusov, da principal divisão de inteligência do Ministério de Defesa ucraniano, à Reuters.

Ele acrescentou: "É claro que a Ucrânia não estava envolvida neste ataque terrorista. A Ucrânia está defendendo sua soberania dos invasores russos, libertando seu próprio território e lutando contra o Exército dos ocupantes e alvos militares, não contra civis".

O conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, também negou qualquer ligação do ataque com a Ucrânia em comentários na sexta-feira e novamente neste sábado. Podolyak escreveu no X neste sábado que "qualquer tentativa de conectar a Ucrânia ao ataque terrorista é absolutamente insustentável".

(Reportagem de Dan Peleschuk)