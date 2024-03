Maus-tratos e falta de salário: 4 são presos no MT por trabalho escravo

Do UOL, em São Paulo

Quatro pessoas foram presas na zona rual de Sinop (MT), a 480 km de Cuiabá, por manter dois trabalhadores em situação análoga à escravidão. Os dois empregados conseguiram fugir e foram encontrados pela polícia. Os responsáveis pela propriedade onde os trabalhadores eram mantidos responderão ainda por crime ambiental e maus-tratos.

O que aconteceu

Polícia Militar do Mato Grosso realizou operação ontem (22). As duas pessoas eram mantidas em situação análoga à escravidão em uma propriedade rural a mando de uma família. Local ficava entre os municípios de União do Sul e Cláudia.

Dois trabalhadores, de 41 e 56 anos, conseguiram fugir do local e foram encontrados nas margens da rodovia MT-140 pela polícia.

Uma das vítimas estava no local há um ano e quatro meses, sem registro e disse que recebia apenas R$ 200 por mês. A outra estava há 60 dias e não recebeu nenhum tipo de pagamento.

Vítimas não podiam ter contato com familiares e eram ameaçadas com pedaços de mangueira ou facão. Na propriedade, elas eram obrigadas a desmatar a região e carregar caminhões com toras de madeiras, sem equipamento de segurança ou folga durante a semana.

Polícia diz que as duas pessoas foram encontradas na rodovia com ferimentos pelo corpo. Denúncia motivou a visita na propriedade, que causou a autuação em flagrante de quatro pessoas.

No local, acharam toras de madeira, um barracão onde as vítimas se abrigavam, uma luneta e uma motosserra. Donos da propriedade disseram que não tinham autorização para desmatar.