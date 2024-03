Thiago Wild surpreende Taylor Fritz e avança no Masters 1000 de Miami

O tenista brasileiro Thiago Wild conseguiu uma das maiores vitórias de sua carreira, ao vencer o americano Taylor Fritz neste sábado (23) no Masters 1000 de Miami, num dia em que os também anfitriões Tommy Paul e Frances Tiafoe se despediram.

Wild, número 76 do mundo, foi uma das grandes surpresas do dia ao eliminar Fritz (13º), campeão de Indian Wells em 2022, com uma vitória contundente por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-4.

"Joguei uma partida muito sólida hoje, quase não errei", disse o brasileiro após a vitória. "Era exatamente o plano do meu treinador antes da partida. Me segurei bem no backhand e usei o forehand para vencer a partida", acrescentou.

O adversário de Thiago Wild na próxima fase será o chileno Nicolás Jarry, número 23 do ranking da ATP, que sobreviveu a um duelo emocionante contra o britânico Jack Draper, no qual salvou dois match points.

O tenista de Santiago venceu por 7-6 (7/5), 4-6 e 7-6 (7/2) e jogará pela primeira vez na terceira rodada, em Miami.

Já o italiano Jannik Sinner, atual vice-campeão e número três do mundo, venceu em sua estreia seu compatriota Andrea Vavassori por 6-3, 6-4 e enfrentará o holandês Tallon Griekspoor na terceira rodada.

Em uma sessão novamente atrasada pela chuva, Sinner voltou às quadras após a derrota nas últimas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells para o espanhol Carlos Alcaraz, que encerrou sua sequência de 19 vitórias consecutivas.

Alcaraz, por sua vez, fazs sua estreia na noite deste sábado contra outro espanhol, Roberto Carballés.

Não foi um bom dia para os torcedores americanos. Eles assistiram a eliminação de três dos seus quatro tenistas mais bem classificados no ranking.

Além de Fritz, Frances Tiafoe também se despediu ao perder para o australiano Christopher O'Connell

E Tommy Paul, semifinalista em Indian Wells, precisou abandonar após vencer o primeiro set por 6-4 e estava perdendo o segundo por 2-1 contra seu compatriota Martin Damm Jr., número 204 do mundo.

-- Resultados deste sábado do Aberto de Miami:

- Masculino (Masters 1000):

Segunda rodada

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.27) x Juncheng Shang (CHN) 6-3, 7-5

Nicolás Jarry (CHI/N.22) x Jack Draper (GBR) 7-6 (7/5), 4-6, 7-6 (7/2)

Thiago Wild (BRA) x Taylor Fritz (EUA/N.12) 6-3, 6-4

Dominik Koepfer (ALE) x Sebastián Báez (ARG/N.18) 6-3, 6-2

Andy Murray (GBR) x Tomás Etcheverry (ARG/N.29) 7-6 (7/0), 6-3

Matteo Arnaldi (ITA) x Alexander Bublik (CAZ/N.17) 6-4, 6-1

Denis Shapovalov (CAN) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.10) 6-2, 6-4

Martin Damm Jr. (EUA) x Tommy Paul (EUA/N.13) 4-6, 2-1 e abandono

Christopher O'Connell (AUS) x Frances Tiafoe (EUA/N.21) 7-5, 7-6 (7/5)

Tallon Griekspoor (HOL/N.25) x Alex Michelsen (EUA) 7-6 (7/5), 6-7 (7/9), 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.2) x Andrea Vavassori (ITA) 6-3, 6-4

- Feminino (WTA 1000):

Segunda rodada

Linda Nosková (CZE/N.26) x Maria Timofeeva (RUS) 6-4, 6-4

Jasmine Paolini (ITA/N.12) x Katie Volynets (EUA) 7-6 (10/8), 7-5

Leylah Fernandez (CAN/N.31) x Emiliana Arango (COL) 6-4, 6-2

Jessica Pegula (EUA/N.5) x Lin Zhu (CHN) 6-4, 4-1 e abandono

Daria Kasatkina (RUS/N.10) x Claire Liu (EUA) 6-0, 1-0 e abandono

Sorana Cirstea (ROM/N.19) x Sloane Stephens (EUA) 6-2, 6-1

Danielle Collins (EUA) x Anastasia Potapova (RUS/N.30) 6-2, 6-2

