Sem Messi, Inter Miami é goleado (4-0) pelo NY Red Bulls

Sem poder contar com seu líder Lionel Messi, o Inter Miami sofreu neste sábado uma goleada de 4 a 0 na visita ao New York Red Bulls com um hat-trick de Lewis Morgan, ex-jogador do time da Flórida comandado pelo técnico Gerardo Martino.

O atacante escocês marcou aos 3, 51 e 70 minutos e o venezuelano Wikelman Carmona fez o seu aos 66, em partida disputada sob chuva torrencial na Red Bull Arena, em Harrison (Nova Jersey).

O Inter, que pode perder a liderança na Conferência Leste da MLS, sentiu o importante desfalque de Messi, com uma lesão na coxa.

'El Tata' Martino escalou Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, seus outros destaques ex-Barcelona, mas sua equipe foi completamente dominada pelos Red Bulls, que se mostraram letais nos contra-ataques.

A ligação entre o belga Dante Vanzeir, que deu as quatro assistências para os gols, e Morgan causou estragos na zaga de cinco jogadores de Martino.

O escocês, que jogou pelo Inter entre 2020 e 2021, não comemorou nenhum dos três gols, que o colocaram na artilharia da Liga Norte-Americana (MLS), com cinco tentos em cinco jogos.

O uruguaio Suárez, que liderava com quatro gols, sentiu a falta do companheiro Messi e quase não recebeu bolas na zona de perigo.

O Inter sofreu assim a segunda derrota nos primeiros seis jogos da temporada, nos quais soma 10 pontos, os mesmos dos Red Bulls, que disputaram um jogo a menos.

