Realeza britânica tem início de ano difícil, marcado pelos cânceres de Charles e Kate

O início de 2024 tem sido difícil para a monarquia britânica, após declararem que o rei Charles III e a princesa Catherine de Gales, esposa do príncipe William, foram diagnosticados com câncer.

Os dois cânceres, anunciados em um período de um mês e meio, não tiveram suas naturezas especificadas.

- 17 de janeiro: Anúncio da hospitalização de Catherine e, logo depois, Charles III

O Palácio de Kensington, responsável pela comunicação dos príncipes de Gales, anunciou que Kate, de 42 anos, estava hospitalizada em Londres para uma "cirurgia abdominal planejada".

O palácio acrescenta que a operação foi um sucesso, mas que a princesa precisaria permanecer no "hospital por 10 a 14 dias", com pouca probabilidade de que retorne às suas funções oficiais até a Páscoa, no final de março.

William anunciou a suspensão de suas atividades para estar perto de sua esposa e seus três filhos.

Poucas horas depois do pronunciamento de Kate, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei, de 75 anos, precisaria ser hospitalizado devido a uma hiperplasia benigna da próstata.

O comunicação sobre a saúde do rei, incomum por parte da monarquia, teve como objetivo alertar a população sobre a doença, muito comum entre homens de idade avançada, embora geralmente pouco grave.

- 26 de janeiro: O rei é hospitalizado

O rei Charles III foi internado na notória London Clinic, onde também está Catherine.

Ele chegou no hospital com sua esposa, Camilla, que o visitou várias vezes durante a internação.

Em 29 de janeiro, Charles acenou para a multidão ao receber alta. No mesmo dia, o Palácio de Kensington também anunciou que Kate recebeu alta da London Clinic.

- 5 de fevereiro: Anúncio do câncer de Charles III

O Palácio de Buckingham anuncia que o rei foi diagnosticado com um câncer durante a operação de próstata, e que iniciou o tratamento. O comunicado, entretanto, não especificou a natureza da doença.

O rei cancelou todos os compromissos públicos desde então, mas continuou desempenhando algumas funções oficiais, como sua reunião semanal com o primeiro-ministro.

- A intrigante ausência de Kate

Em uma época de redes sociais, o silêncio sobre os motivos da operação de Catherine e sua longa ausência geravam especulações.

Em 27 de fevereiro, William cancelou de última hora e "por motivos pessoais" sua presença em uma cerimônia em memória de seu padrinho, o rei Constantino da Grécia, no Castelo de Windsor.

O cancelamento alimentou os rumores sobre o estado de saúde da princesa. Diante de novas especulações, o Palácio de Kensington garantiu que a princesa estava "bem", em um comunicado enviado à imprensa britânica.

Em 10 de março, devido ao Dia das Mães no Reino Unido, o Palácio de Kensington publicou uma foto oficial de Kate sorrindo, cercada por seus três filhos - a primeira desde sua operação, em meados de janeiro.

No entanto, ela precisou admitir que a foto era uma montagem e pediu desculpas, o que gerou mais teorias sobre sua saúde.

- 22 de março: Kate anuncia tratamento contra um câncer

Em um vídeo gravado no jardim, a princesa anunciou um câncer, sem especificar sua natureza, e o início de uma quimioterapia.

"Os últimos meses têm sido incrivelmente difíceis para toda a minha família", afirmou a Princesa de Gales.

"Estou bem e ficando mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que vão me ajudar a me curar: em minha mente e no meu corpo e espírito", disse Kate.

