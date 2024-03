Em sessão de júri, promotor chama advogada de 'feia' e que não a beijaria

Um promotor de Justiça chamou uma advogada de "feia" durante uma sessão do tribunal de júri na Comarca de Alto Paraíso, em Goiás.

O que aconteceu

A sessão do júri foi anulada após uma das juradas deixar o local por causa da discussão entre o promotor Douglas Chegury e a advogada de defesa, Marília Brambilla. "Não quero beijo da senhora. Se eu quisesse beijar alguém aqui, eu gostaria de beijar essas moças bonitas, não a senhora, que é feia", disse o promotor.

"Só porque eu reconheci aqui que esteticamente... Eu menti? Tecnicamente ela não é uma mulher bonita", continuou o promotor após protestos no tribunal. A OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal) disse repudiar as "declarações misóginas" de Chegury.

O presidente da entidade no DF, Délio Lins e Silva Jr, afirmou que a ofensa contra a advogada "é clara e a violação de prerrogativas". "Não aceitaremos qualquer tipo de violência contra a advocacia e, especialmente, contra a mulher advogada, como neste caso", disse.

A OAB Goiás também se manifestou e afirmou que a conduta do promotor "viola a ética profissional". O caso aconteceu na última sexta-feira (22).

A reportagem apurou que em um dos momentos do júri, a advogada "mandou um beijo" para o promotor. As declarações dele teriam acontecido após esse momento. "Os fatos serão apurados pelos órgãos disciplinares competentes", afirmou o Ministério Público de Goiás ao UOL.

Em suas redes sociais, a advogada disse que em 22 anos de carreira nunca havia enfrentado esse tipo de situação e agradeceu o apoio recebido. "Fui ofendida de uma forma que fui surpreendida pela ofensa", afirmou. "A advocacia não é para covardes", concluiu Marília.

O UOL tenta contato com Chegury. A reportagem também procurou o Tribunal de Justiça do estado, mas não teve retorno.

O que diz a OAB

A nossa reação será a altura das ofensas para que possamos repelir esses fatos e buscar a proporcional punição ao agressor. [...] Já na segunda-feira próxima protocolaremos todos nós juntos as representações necessárias na Corregedoria do Ministério Público de Goiás e ao Conselho Nacional do Ministério Público.

Beto Simonetti, presidente da OAB