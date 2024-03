PR: Cinco suspeitos morrem ao se aproximarem de depósito da Receita Federal

Imagem: Arquivo/Tribuna do Paraná

Cinco suspeitos foram mortos em confronto com a PM (Polícia Militar) ao se aproximarem de um depósito da Receita Federal, para suposta tentativa de roubo, em Cascavel (PR).

O que aconteceu

Segundo a corporação, agentes da inteligência do 5º CRPM (Comando Regional de Polícia Militar) receberam a informação sobre indivíduos fortemente armados que estariam planejando o roubo na cidade localizada no oeste do Paraná.

Os suspeitos foram localizados no início da madrugada circulando próximo ao muro do depósito da Receita Federal. Eles estavam em três veículos (GM/S10, VW/Bora e Peugeot 308).

Na sequência, equipes do BProne (Batalhão de Polícia Rondas Ostensivas de Natureza Especial) então abordaram os indivíduos. Houve reação e troca de tiros.

Cinco suspeitos foram alvejados pela tropa. O socorro médico foi chamado, mas os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A Polícia Militar apreendeu com os suspeitos: 4 revólveres calibre .38; 1 pistola calibre 9mm; 1 espingarda calibre 12; e 1 bloqueador de sinal de celular (jammer).

Eles não estavam com os seus documentos pessoais, o que dificulta, até o momento, confirmar a identificação.

Ainda segundo a PM, existem fortes evidências de que os homens alvejados vinham praticando roubos nas rodovias (Piratas do Asfalto) e explosões de caixas e cofres bancários na região. Há indício, ainda, de que outros indivíduos conseguiram fugir do local.