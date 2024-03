Por que este monitor gigante faz sucesso? Veja o que diz quem comprou

Para muita gente, usar um monitor em casa é visto como algo desnecessário, afinal os populares notebooks já contam com uma tela própria. Essa opinião, no entanto, costuma cair por terra assim que se experimenta trabalhar em home office com uma tela maior.

Se você está atrás de um periférico do tipo, a LG tem um modelo que pode atender com folga sua demanda: o monitor de 29 polegadas UltraWide 29WK600-W. Como seu nome deixa claro, trata-se de uma tela com a proporção de 21:9.

O que ele tem de bom?

Uma das vantagens das telas ultrawide é a produtividade que ela proporciona, já que ela oferece espaço de sobra para que você abra mais de uma janela ao mesmo tempo, trabalhando com elas lado a lado.

Outro ponto interessante é que o modelo conta com alto-falantes embutidos, o que dispensa a necessidade de caixas de som - ao menos para um uso mais básico.

Por fim, ele usa um painel IPS, que permite ângulos de visão mais acentuados. E a resolução é Full HD.

Exemplo de divisão de tela com o monitor da LG Imagem: Divulgação

O que diz quem comprou?

O monitor tem mais de seis mil avaliações de clientes na Amazon, parceira do UOL, e nota alta: 4,8 de média de um total de 5.

Tenho esse monitor há 03 anos e é excelente! Está da mesma forma de quando o comprei! Sensacional Daniel Fernandez

O produto apresenta uma excelente qualidade de imagem se comparada a produtos voltados para profissionais que são muito mais caros. Uma vez calibrada corretamente, salta aos olhos a qualidade e a intensidade das cores e contraste (sem HDR). [...] Por outro lado, ele não possui um ajuste de altura. Se você é uma pessoa com certa altura, considere comprar um braço articulado.

Wellington Uemura

Cores vivas, bem definidas e confortável aos olhos. Já tem quase um ano que estou com ele e por vezes me pego impressionado com a qualidade nas cores de algum filme ou imagem que estou vendo [...]. Bruno

Um bom monitor, com uma boa qualidade de imagem e um antirreflexo realmente eficaz. A proporção da tela é perfeita, consigo trabalhar em multitelas ou trabalhar enquanto assisto a algum vídeo ou partida do futebol. O som é muito bom para um monitor. Yago Brandão

LG mostra diferença de tamanho entre modelo UltraWide e um monitor tradicional Imagem: Divulgação

Pontos de atenção

Alguns compradores consideraram a base de suporte com uma qualidade inferior.

Muito bom, excelente para quem precisar abrir muitas telas. A qualidade de imagem é excelente. Contudo, achei a base de suporte muito frágil, poderia ser mais firme, porém não tira o mérito sobre a qualidade do equipamento. Recomendo . Anderson Miranda

Tenho monitores de várias marcas. Esse modelo da LG é muito frágil e não tem regulagem de altura bem inclinação. Mas a imagem é muito boa. Coloquei num braço articulado e ficou ótimo. Phil

Adquiri o produto com a ideia de que conseguiria utilizar a funcionalidade de dividir a tela em várias, o que facilitaria meu trabalho. Mas o software responsável por isso deixou meu computador superlento, elevando consideravelmente o uso da CPU. Para quem precisa da máxima performance da máquina para o trabalho, isso foi um tiro no pé. J Mallet

Vale a pena?

Se você tiver espaço disponível e um local para instalar o monitor de forma que ele fique alinhado com os seus olhos (uma vez que esse monitor não tem ajuste de altura), ele tende a ser um aliado na sua rotina de trabalho.

Usar um monitor ao invés da tela do notebook cansa menos os olhos, ajuda na postura e pode ser a diferença entre terminar o dia com dor de cabeça e no pescoço ou não.

Há, porém, alguns pontos que você precisa considerar antes de investir em um modelo ultrawide.

Apesar de serem extremamente úteis para o trabalho, eles nem sempre são a melhor opção para jogar ou para ver conteúdos multimídia. Sendo assim, se a ideia é dividir o uso com essas atividades, talvez seja melhor investir em um modelo convencional.

