Polícia italiana prende suspeitos de roubar joalheria em Roma

ROMA, 23 MAR (ANSA) - A polícia italiana prendeu neste sábado (23) pelo menos quatro pessoas suspeitas de participar de um roubo em uma joalheria na região central de Roma.

Na ação, ocorrida em outubro passado, os bandidos levaram por volta de 800 mil euros em joias do estabelecimento, localizado na via Bocca di Leone. Eles entraram na loja através de um buraco na parede e abriram o cofre com um maçarico.

Os detidos são três homens, acusados de realizar o roubo na joalheria Di Properzio, e uma mulher, que teria ficado responsável por receber os bens roubados e trocá-los por dinheiro.

Com as prisões efetuadas hoje, a polícia já conseguiu prender oito pessoas relacionadas com a ação criminosa. Além disso, as autoridades já recuperaram 400 peças que foram levadas da joalheria. (ANSA).

