'Modernidade' dos carros cria luzes de alerta que quase ninguém entende

A complexidade maior dos carros modernos inclui luzes de alerta que não existiam até pouco tempo atrás e quase ninguém (ainda) entende seu significado.

De um mostrador resumido ao velocímetro e nível de combustível, o painel de instrumentos foi incorporando recursos e, com eles, novos alertas.

São tantos símbolos que ficou mais difícil entender cada um deles, ainda mais em uma época de assistentes de condução.

Tomamos como exemplo os indicadores gráficos da Volkswagen, muitos deles presentes em modelos vendidos no Brasil. Vale ressaltar que outros veículos podem exibir mensagens com o diagnóstico diretamente no painel e símbolos diferentes para os mesmos avisos ou funcionalidades.

Confira alguns dos símbolos mais comuns.

Controle de cruzeiro adaptativo desligado

Imagem: Divulgação

O controle de cruzeiro adaptativo - ou ACC - é capaz de seguir o carro à frente no trânsito e manter a distância programada automaticamente.

Em alguns casos, há também a possibilidade de andar e parar no trânsito sem a interferência do motorista.

Frenagem automática desligada

Imagem: Divulgação

Junto ao ACC, está a frenagem automática de emergência, recurso capaz de parar o automóvel sozinho e, com isso, evitar um acidente.

Sistema de scanner frontal desligado

Imagem: Divulgação

O dispositivo é necessário para garantir o funcionamento do controle de cruzeiro adaptativo e ativar a detecção de veículos e pedestres, além da frenagem automática.

Monitoramento de faixa de rodagem

Imagem: Divulgação

O monitoramento permite indicar se o carro está dentro das faixas de rodagem, uma tecnologia que funciona junto com os dois recursos abaixo.

Assistente de manutenção de faixa desligado

Imagem: Divulgação

Junto ao sistema que indica os limites das faixas, o assistente permite manter o veículo alinhado dentro delas, atuando diretamente sobre a direção.

Alerta de mudança involuntária de faixa desligado

Imagem: Divulgação

Além de monitorar o alinhamento do veículo em relação às faixas, esse é um complemento que alerta ao motorista se ele for fazer uma mudança involuntária.

Monitoramento de ponto cego

Imagem: Divulgação

Capaz de indicar se há um veículo em um ponto cego, a tecnologia funciona com base em radares, câmeras ou sensores de estacionamento.

