Mais de 650 migrantes desembarcam na ilha de Lampedusa

LAMPEDUSA, 23 MAR (ANSA) - Mais 650 migrantes desembarcaram neste sábado (23) na ilha italiana de Lampedusa, situada no Mediterrâneo Central.

Ao todo, as autoridades do país europeu conseguiram resgatar mais de 10 barcos, o que fez explodir o número de pessoas presentes no centro de acolhimento de Imbriacola.

Os migrantes partiram de Sfax, na Tunísia, e de Sabratha e Zuara, na Líbia. As pessoas que enfrentaram a perigosa travessia são naturais de diversos países africanos, entre eles Gâmbia, Mali, Nigéria e Senegal.

Uma das embarcações naufragou nas proximidades da costa de Lampedusa com 44 migrantes a bordo. Uma menina de 15 meses, no entanto, não conseguiu ser resgatada pela Guarda Costeira e está desaparecida.

"Depois de uma trégua que durou vários meses, as chegadas foram retomadas, porém com números que podem ser geridos de forma positiva. Em comparação com o ano anterior, tivemos 50% menos chegadas e isso certamente representa uma inversão de tendência. A palavra de ordem é sempre a mesma: o governo não deve ser apanhado desprevenido", destacou o prefeito de Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.