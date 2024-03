Lula lamenta mortes pelas chuvas no RJ e ES e diz que está de 'prontidão'

O presidente Lula (PT) lamentou, na noite deste sábado (23), as mortes pelas chuvas nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santos.

O que aconteceu

Lula escreveu no X que o "sofrimento das famílias que perdem parentes, bens e suas casas em decorrência das chuvas fortes tocam o país". "Tragédias que se intensificam com as mudanças climáticas. Estamos trabalhando desde o ano passado para fortalecer a Defesa Civil e assistência do governo federal em momentos de crise, e também para aumentar os recursos de obras de prevenção".

O presidente afirmou que está em contato com os governos estaduais e municipais. "As equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional, com o ministro Waldez Góes e a Defesa Civil Nacional, estão de prontidão".

As fortes chuvas que atingiram o Rio e o Espírito Santo no fim de semana deixaram ao menos 12 mortos até esta noite. No ES, sete pessoas estão desaparecidas.

Petrópolis. Na cidade da região serrana do RJ, quatro pessoas de mesma família morreram devido a um soterramento no bairro da Independência. Uma criança de quatro anos foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros após passar cerca de 15 horas sob os escombros. No município, 530 pessoas estão desabrigadas.

Em Teresópolis, também na região serrana do RJ, uma criança e um adolescente morreram soterrados. Eles estavam em uma casa que desabou na comunidade da Coreia. Segundo os Bombeiros, na mesma ação, foram resgatados dois adultos com vida. Todos eram da mesma família.

Duque de Caxias e Arraial do Cabo. No município da Baixada Fluminense, um motorista se afogou após o caminhão onde ele estava cair em um rio e, na cidade de Arraial do Cabo, um ambulante foi atingido por um raio e morreu.

No Espírito Santo, foram confirmadas quatro mortes em decorrência das chuvas. Sete pessoas estão desaparecidas. Todas as vítimas estavam em Mimoso do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas tempestades. Duas delas estavam em um lar para idosos. Ainda não há informações sobre as outras vítimas.

Previsão do tempo

Regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais devem enfrentar mais chuvas neste domingo (24).

As chuvas são causadas por frente fria que atingiu o Sudeste. No domingo, as precipitações devem continuar, segundo prevê o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), ligado à Defesa Civil Nacional.

Risco de alagamentos, enxurradas e inundações em córregos. São esperados acumulados de chuva que superam 150 mm na região, com destaque para o norte e o noroeste do estado do RJ, todo o estado do ES e a região entre a Zona da Mata e o rio Doce, em Minas Gerais.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, na manhã de hoje (23), um alerta de grande perigo (vermelho) com validade até domingo. A previsão é de chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia. Há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas.

Áreas afetadas. Segundo o Inmet, as chuvas atingem a Zona da Mata, Central Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Noroeste Fluminense, baixadas, Centro Fluminense, região metropolitana do Rio, Norte Fluminense e o Vale do Rio Doce.