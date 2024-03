Xô, espinhas: 10 produtos para ajudar a disfarçar e hidratar a pele

Quem acorda com espinhas dando "bom dia" no reflexo do espelho sabe o desconforto que isso causa em dias de compromissos, como aquele date especial, entrevista de emprego e reunião com amigos.

Espremê-las só vai piorar a situação. O ideal é apostar numa boa higienização do rosto. E, se desejar, usar uma maquiagem com boa cobertura que ajude a tratar a espinha e proteger a pele. Uma rotina com os produtos adequados ajudam a diminuir a chance de as espinhas surgirem.

O Guia de Compras UOL selecionou 10 produtos que podem fazer parte do seu "kit de sobrevivência" para situações assim.

Tem microesferas esfoliantes que removem as células mortas, as impurezas e a oleosidade da pele;

Ideal para deixar o rosto fresquinho pela manhã;

Promete desobstruir os poros, ajudando a remover cravos e espinhas.

Textura gel creme de rápida absorção;

Hidrata, acalma e normaliza a pele;

Clareia manchas provenientes da acne e controla a oleosidade, de acordo com o fabricante.

Promete diminuir a inflamação, a vermelhidão e o tamanho das espinhas;

Com Tecnologia Hidro-Force de controle da oleosidade;

Usar à noite, com a pele limpa, e enxaguar na manhã seguinte.

Para todo tipo de pele, ajudam a disfarçar e a minimizar espinhas;

Reduzem a vermelhidão e a oleosidade;

Conta com gel hidrocolóide, que melhora a aparência da pele e é à prova d'água;

Tem tripla ação: trata a acne pré-existente, inibe a formação de microcomedões e impede o surgimento de novas espinhas;

Com o ativo exclusivo Comedoclastin, promete atuar nas células tronco e interromper o ciclo da acne;

À base de águal termal, que deixa a pele fresquinha.

Máscara que promove uma esfoliação suave no rosto;

Deve ser usada uma vez por semana para bons resultados;

Promove renovação celular e hidratação.

BB Cream com cor e FPS 20, ajuda a disfarçar cravos e espinhas;

Textura oil free, ideal para peles oleosas;

Cobertura natural.

Efeito mate + poros invisíveis;

Promete 16 horas de controle de oleosidade;

Com FPS 20 e proteção UVA.

12 cores para camuflar marcas no rosto;

Textura cremosa;

Alta pigmentação.

Bom acabamento e antibrilho para a make;

Fixa e realça a maquiagem;

Textura fina.

