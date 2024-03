Itália reforça segurança após ataque em Moscou

ROMA, 23 MAR (ANSA) - O Ministério do Interior da Itália reforçou neste sábado (23) a segurança em diversos pontos do país em virtude do massacre ocorrido em Moscou, na Rússia, que deixou mais de 140 mortos.

As autoridades do país deram atenção especial aos templos religiosos, como sinagogas, e também embaixadas, estações ferroviárias e aeroportos.

Fontes do Viminale afirmaram que a pasta vai se reunir na próxima segunda-feira (25) para analisar a situação da Itália após o tiroteio na casa de shows da capital russa. (ANSA).

