Golpista é preso por pedir dinheiro se passando pelo prefeito de Aracaju

Do UOL, em Brasília

Um estelionatário foi preso em Natal por aplicar golpes em dois empresários do Rio Grande do Norte se identificando como prefeito de Aracaju. Ele pedia ajuda financeira para o enfrentamento da covid-19.

O que aconteceu

O criminoso, que não teve o nome revelado, foi preso com vários chips de celular. Ele usava números distintos de telefone para se passar por diferentes pessoas enquanto dava os golpes.

O homem fazia o primeiro contato fingindo ser um assessor do prefeito, informou a Polícia Civil de Sergipe. Cumprida esta etapa do golpe, o estelionatário assumia o personagem do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT).

Ele dizia que precisava transportar vacinas contra o coronavírus de forma urgente. Alguns empresários transferiram dinheiro e outros identificaram o golpe e acionaram a Polícia Civil, afirmou o delegado André Baronto.

A investigação começou a partir de duas denúncias e foi identificado que o suspeito mora em Parmamirim (RN). Durante a apuração, foi descoberto que o criminoso também aplicava golpes fingindo ser prefeito de Nossa Senhora do Socorro (PE) e Estância (SE).

A Justiça acatou o pedido de prisão preventiva e o criminoso foi detido num shopping de Natal na última terça-feira. O homem já tinha passagens por estelionato.