'Seguro', transporte: por que o ovo de Páscoa é tão mais caro que a barra?

Do UOL, em São Paulo*

Trabalho manual, embalagem, transporte e possíveis perdas dos produtores estão entre os elementos que encarecem os ovos de páscoa na comparação com barras de chocolates ou bombons.

Diferença de preço

O Procon-SP divulgou levantamento dos preços dos produtos. O cálculo aponta o valor médio do quilo na capital paulista em 2024:

Ovos de Páscoa - valor médio do quilo: R$ 302,21;

- valor médio do quilo: R$ 302,21; Bombons - valor médio do quilo: R$ 164,14;

- valor médio do quilo: R$ 164,14; Tabletes de chocolate - valor médio do quilo: R$ 86,27.

Quais os motivos que elevam o preço do ovo em relação à barra de chocolate? O que as empresas dizem sobre o assunto.

1. Produção mais cara

O ovo de Páscoa passa por um processo de fabricação mais complexo do que uma barra de chocolate tradicional.

A fabricação utiliza muito mais mão de obra manual, especialmente na parte da embalagem, diferentemente de um simples tablete, que é produzido o ano inteiro em uma máquina automatizada, de onde saem centenas de toneladas automaticamente.

A folha de pagamento das empresas aumenta, pois elas contratam funcionários temporários para dar conta dos pedidos.

2. Embalagem e royalties

A embalagem é mais cara, por ser grande, laminada e colorida, diferente de uma caixa de bombom ou de um tablete, que tem embalagem simples para encaixe na máquina.

Outro quesito que encarece muito os ovos de Páscoa são os personagens, porque é preciso pagar royalties para cada empresa responsável por eles. Os brinquedos que vêm dentro também afetam o preço final.

3. Armazenamento por meses

Além disso, a fabricação começa muito antes da Páscoa, entre setembro e outubro, e esses ovos precisam ficar armazenados em ambiente climatizado, para não correr o risco de derreter. Esse processo de armazenamento contribui para o aumento dos preços.

4. Transporte delicado

Chocolates em barras ou bombons são transportados com mais facilidade. Os ovos de Páscoa, no entanto, ocupam muito espaço porque são ocos e podem quebrar facilmente.

Um caminhão que leva 12 toneladas de tablete de caixas de bombons, só consegue transportar quatro toneladas de ovos.

5. 'Seguro' desperdício

Por fim, as empresas adicionam um custo para cobrir eventuais perdas. Após a Páscoa, os ovos que não são vendidos voltam para os fabricantes e podem gerar prejuízo. Por mais que cálculos e estudos sejam feitos, sempre sobra.

As pessoas aceitam pagar, diz professor

Esses custos citados acima até influenciam o preço final dos ovos, mas o peso maior está em um componente emocional, chamado de percepção de valor, na opinião de Walter Franco Lopes, professor de economia do Ibmec São Paulo.

A percepção de valor é quanto um produto vale aos olhos do consumidor, ou seja, quanto ele se dispõe a pagar por aquilo. Por ser uma data especial e fazer parte de uma tradição, muitas pessoas aceitam pagar mais caro por um ovo de Páscoa.

A satisfação em comprar ou receber um ovo de Páscoa é muito maior do que a de comer um chocolate em barra, e, por essa satisfação, as empresas cobram mais caro.

Walter Franco Lopes

Se o consumidor quiser mesmo presentear amigos ou familiares com ovos de Páscoa, a dica é focar em produtos mais específicos. É claro que no final das contas é tudo chocolate, mas alguns tipos não são encontrados em barras ou bombons, como os com camadas diferentes de recheio, por exemplo.

Fonte: Ubiracy Fonseca, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas.



*Texto publicado em 16/04/2022