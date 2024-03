Dezoito pessoas sequestradas no noroeste do México são encontradas vivas

As autoridades anunciaram neste sábado (23) que encontraram vivas 18 das 25 pessoas sequestradas na sexta-feira na cidade de Culiacán, no noroeste do México.

"Dezoito pessoas que teriam sido privadas de liberdade foram libertadas" em Culiacán, capital do estado de Sinaloa, informou a Secretaria de Segurança Pública local em um breve comunicado.

A agência acrescentou que, segundo as denúncias, 25 pessoas foram sequestradas no total "portanto, restam 7 para serem libertadas".

Por sua vez, o governador de Sinaloa, Rubén Rocha, afirmou que das pessoas libertadas, 9 são adultos e 9 são menores de idade.

"Recebem a atenção que lhes corresponde como vítimas", afirmou o governador na rede social X. "Continuamos trabalhando na operação de busca", acrescentou.

As autoridades informaram na sexta-feira que 15 pessoas foram sequestradas em diversas casas em bairros populares da cidade.

Um relatório da Secretaria de Segurança, ao qual um colaborador da AFP teve acesso, indica que os sequestradores chegaram em caminhonetes com armas longas e curtas, e dispararam tiros para o ar, segundo depoimentos recolhidos.

A mídia de Sinaloa garantiu que os sequestrados pertenciam a sete famílias de diferentes bairros de Culiacán. Após as denúncias, o governo anunciou uma operação especial com militares e membros da Guarda Nacional para localizar as vítimas.

