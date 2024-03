Suspeito de fazer operação policial falsa, deputado estadual é investigado

Do UOL, em Brasília

Mesmo licenciado da Polícia Civil, o deputado estadual Delegado Tito Barichello (União) tentou cumprir um mandado de busca e apreensão sem autorização da corporação. O alvo, segundo o deputado, era um homem suspeito de homicídio. A Corregedoria abriu investigação.

O que aconteceu

Tito estava armado de fuzil e usava roupas com logo da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa). Ele chegou ao local em uma caminhonete com adesivos que faziam o veículo parecer uma viatura de polícia.

O deputado disse que a arma, a vestimenta e o carro são particulares. Quando estava na ativa na Polícia Civil, Tito integrava a DHPP.

Havia um mandado de busca a ser cumprido, mas, fora do cargo, o deputado não tinha autorização para cumprir. Ele estava acompanhado da mulher, a delegada Tathiana Guzella, que também está licenciada e trabalha no gabinete do deputado federal Felipe Francischini (União-PR).

A operação acabou não realizada, mas o casal postou nas redes sociais como se estivessem cumprindo o mandado judicial. No vídeo, eles alegavam que estariam atrás de um homem suspeito de tentativa de homicídio.

O fato ocorreu na última quinta-feira. O deputado Tito Barichello tem um histórico de polêmicas como levar armas para um pastor benzer. Ele é líder do bloco da segurança pública na Assembleia Legislativa do Paraná e teve 58,7 mil votos na última eleição.

Advogado não vê irregularidade

A atuação do deputado estadual não foi ilegal na avaliação de Jeffrey Chiquini, advogado de Tito. Ele justificou que o cliente é representante do povo e foi verificar uma denúncia grave, postura permitida pelo STF.

O advogado disse que estão tentando tirar o direito de ir e vir do deputado estadual e isto que é irregular. Chiquini acrescentou que qualquer cidadão pode realizar uma prisão em flagrante.

Por fim, o defensor afirmou que Tito merece aplausos de seus eleitores. As considerações do advogado foram gravadas em vídeo compartilhado nas redes sociais.