Decola com sucesso nave russa Soyuz que levará a primeira cosmonauta bielorrussa à ISS, anuncia Roscosmos

Uma nave russa Soyuz, com a primeira cosmonauta bielorrussa da história a bordo, Marina Vasilevskaya, descolou com sucesso neste sábado (23) em direção à Estação Espacial Internacional (ISS) a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, anunciou a agência espacial russa Roscosmos.

"A Soyuz decolou de Baikonur", nas estepes do Cazaquistão, às 12h36 GMT (09h36 em Brasília), disse a Roscosmos em um comunicado, e especificou que o lançamento da espaçonave "correu conforme planejado".

A decolagem, inicialmente prevista para quinta-feira, foi cancelada de última hora e adiada para este sábado.

O atraso foi um novo revés para o setor espacial russo, há anos em dificuldades devido a problemas de financiamento, escândalos de corrupção e fiascos como a perda da sonda lunar Luna-25 em agosto de 2023.

Segundo o chefe da Roscosmos, Yuri Borisov, a causa do adiamento da decolagem foi "uma queda de tensão" em uma bateria.

A equipe da nave é formada pela astronauta americana Tracy Dyson, pelo cosmonauta russo Oleg Novitski e por Marina Vasilevskaya, a primeira cosmonauta bielorrussa, de 33 anos.

"Está tudo bem a bordo", garantiu Novitski logo após a decolagem, segundo imagens de vídeo transmitidas diretamente pela Roscosmos.

Após um voo de aproximadamente 50 horas e meia, a Soyuz deve se acoplar na segunda-feira, às 12h10 (horário de Brasília), no módulo Prichal, acoplado por sua vez ao módulo Nauka, e este acoplado ao segmento russo da Estação Espacial Internacional, segundo a Roscosmos.

bur/avl/meb/aa

© Agence France-Presse