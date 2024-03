'É um dos melhores': corretivo líquido cheio de fãs está a partir de R$ 55

Ele é hit do TikTok quando o assunto é corrigir e tratar a área ao redor dos olhos. Promete amenizar olheiras, disfarçar inchaço e linhas finas instantaneamente, além de ter alta cobertura e toque seco.

O corretivo líquido Instant Age Rewind Eraser, da Maybelline, é o produto em destaque de hoje. Ele não seja só make, mas também skincare.

O que ele tem de bom

A fórmula superconcentrada com goji berry e haloxyl promete reduzir a aparência de inchaço deixando o olhar mais revigorado. Com isso, ameniza as olheiras.

Tem um aplicador de micro-corretores que ajuda a apagar os círculos escuros e as linhas finas, o que facilita muito na hora de passar o produto.

Preenche linhas finas (sem vincar);

Promete aliviar marcas e as manchas com alta cobertura e toque seco e acabamento natural.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, parceira do UOL, são mais de 77 mil avaliações globais, 83% delas com 5 estrelas. Vem ver o que quem já testou diz sobre esse corretivo líquido:

Este corretivo simplesmente cumpre com o que promete. Ele é de média cobertura, mas dá pra fazer camadas e, mesmo assim, não craquela e tampouco acumula nas linhas. Perfeito! Merece todo o sucesso que tem! Encontrei meu favorito! Thuany Oliveira

Corretivo excelente. Utilizo a cor mais escura para contorno na maquiagem. Tem alta durabilidade e fixação, ótima pigmentação e esfuma muito bem com dedo ou esponja levemente úmida. Recomendo. Já estou comprando o segundo em cor mais clara para usar como corretivo nas olheiras. Avaliação anônima da Amazon

Esse corretivo, ao meu ver, é um dos melhores. Não craquela, a cor é perfeita para minha tonalidade de pele e cobre minhas olheiras. Briane Giovenardi

De todos os corretivos que já tive esse é sem dúvida o melhor. Não craquela, não acumula nas linhas, boa durabilidade, toque sedoso e deixa a área dos olhos iluminada. Ele é perfeito! Cobertura leve. Suzy

Pontos de atenção

Alguns clientes afirmam que a cor exibida não condiz com a realidade; outros relatam reações alérgicas. Veja alguns comentários:

Comprei a cor neutralizer com o intuito de esconder melhor as olheiras. Na descrição, dava entender que o produto faria essa correção de forma melhor. Porém, para minha surpresa, ele é muito esbranquiçado. Elisabete Wiatrowski

O produto deu alergia nos olhos e acumulou absurdamente na pálpebra e embaixo dos olhos. Não é legal a textura, ruim. Rafael Alexander Peroco

