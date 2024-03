Com gol de Endrick, Brasil vence Inglaterra (1-0) na estreia de Dorival Júnior

A estreia do técnico Dorival Júnior no comando da seleção brasileira começou da melhor forma, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, neste sábado (23), no Estádio de Wembley, em Londres, graças a um gol de Endrick a dez minutos do final.

O jovem de apenas 17 anos, que entrou no jogo aos 71 minutos e que vai se transferir para o Real Madrid no final da temporada vindo do Palmeiras, marcou pouco depois (80'), em um contra-ataque, após aproveitar uma rebatida do goleiro inglês Jordan Pickford após um chute de Vinicius Junior.

psr/pm/aam

© Agence France-Presse