Com atletas lesionados e 'fragilidades', Dorival Jr estreia na seleção brasileira em Londres

Depois de um ano de 2023 com maus resultados e indefinição sobre o treinador, a seleção brasileira começa 2024 com um novo projeto e reformulações. Neste sábado (22), Dorival Júnior estreia como técnico da equipe, no amistoso contra a equipe da Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres, às 16h no horário de Brasília.

Tiago Leme, em Londres para a RFI

O Brasil tem no elenco atual oito jogadores que foram convocados pela primeira vez para a seleção (Léo Jardim, Rafael, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Murilo, Pablo Maia, Savinho e Galeno) e oito atletas remanescentes da Copa do Mundo de 2022 (Bremer, Danilo, Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison). Em uma mistura de jovens e outros atletas mais experientes, o Brasil entra em campo contra os ingleses.

Entretanto, Dorival enfrenta a dificuldade de atuar na estreia com cinco baixas, já que Ederson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro e Martinelli estão cortados por motivo de lesões.

A provável escalação para o jogo deste sábado é: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Wendel; João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Rodrygo; Vinícius Júnior e Raphinha.

Desafios para a estreia de Dorival

Na entrevista coletiva de sexta-feira (22), Dorival falou sobre os desafios em um momento difícil da seleção brasileira, diante de uma Inglaterra que tem uma base forte e que joga junta há mais tempo.

"Mesmo com todo o esforço, eu entendo que é um jogo com sério risco e que nós teremos que assumi-lo, correndo talvez muito mais do que o necessário. E buscando compensarmos algumas possíveis fragilidades que existam ao lado de uma partida, com uma entrega um pouco maior", especula o treinador.

Dorival Júnior e o capitão Danilo também foram questionados sobre as condenações por estupro de Daniel Alves e Robinho, que estão presos. Os dois apoiaram as punições pelos crimes e falaram sobre os direitos das mulheres.

Na próxima terça-feira (26), o Brasil faz outro amistoso, contra a Espanha, em Madri. É o início do trabalho da nova comissão técnica que tem foco em objetivos maiores: a Copa América deste ano e, principalmente, a Copa do Mundo de 2026.