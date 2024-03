Com 2 milhões de casos, Nísia diz que esforço contra dengue é 'constante'

Após alcançar o número de dois milhões de casos de dengue no Brasil, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, rebateu críticas e disse que o esforço do governo Lula no combate ao mosquito tem sido "constante".

O que aconteceu

O Brasil enfrenta a maior epidemia de dengue de sua história, com reflexos diretos na popularidade do governo. A oposição aproveita para tentar colar em Lula o apelido de "presidengue", palavra disseminada em grupos de WhatsApp.

A ministra da Saúde tem sido alvo de críticas, inclusive vindas de políticos que formam o consórcio PT-Centrão, que pressiona por mudanças na pasta.

No Twitter, em uma série de tuítes, Nísia Trindade enumerou ações feitas pelo governo para combater a grave epidemia de dengue e disse que o esforço tem sido "constante" desde o ano passado.

Trabalhamos incessantemente contra a #dengue. Nossa estratégia integra ações de diferentes áreas, de repasses a estados e municípios, ao reforço da vigilância, passando pelo reabastecimento de insumos e a instalação do Centro de Emergência (COE) Nísia Trindade, ministra da Saúde

"O empenho tem sido constante para unir, em todas as nossas iniciativas, governo federal, estados, municípios e sociedade. Só com essa união poderemos atravessar esse momento e vencer a dengue. Contamos com todas e todos!", completou, na sequência.

A ministra citou o repasse de verbas para repasses emergenciais, reuniões com prefeitos e governadores e visitas técnicas a São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal.

Só nas 11 primeiras semanas de 2024, o Brasil atingiu a marca dos 2 milhões de casos prováveis de dengue. O número foi registrado pelo Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 21. Foram confirmadas ainda 682 mortes em decorrência da doença e mais de mil seguem em investigação.

Ainda de acordo com a pasta, o coeficiente de incidência da doença em 2024 é de 990.3 a cada 100 mil habitantes. Trata-se de um número impressionante quando se compara com a base estabelecida pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para definir uma situação de epidemia, que é de 300 casos a cada 100 mil habitantes.

Na segunda (18), o País já havia ultrapassado o maior número de casos de dengue registrados na sua história, com 1.899.206 casos prováveis da doença. Até então, o recorde histórico era do ano de 2015, quando foram registrados 1.688.688 casos da doença.