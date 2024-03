'Seria errado falar que o pior já passou', diz Castro sobre chuvas no RJ

Do UOL, em São Paulo

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, afirmou que o estado ainda está em alerta para risco de deslizamentos, mesmo após passagem da pior parte da frente fria na região.

O que aconteceu

Governo trabalha em frentes de trabalho diferentes. Uma delas foca na possibilidade de deslizamentos e desabamentos na região serrana. A outra, na possibilidade de alagamentos e pessoas ilhadas nas regiões norte e noroeste. A fala foi dada ao canal GloboNews na tarde de hoje.

Seria errado da nossa parte falar que a pior parte passou. Nessas regiões [metropolitana e serrana], a maior chuva, teoricamente, passou, mas temos que estar ainda em um grau elevado de atenção, porque ainda podem acontecer deslizamentos, desabamentos, sobretudo por causa do acumulado de chuvas.

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, à GloboNews

Mortes após chuvas

Sete pessoas morreram em decorrência das chuvas no Rio até o momento. Os óbitos aconteceram em Petrópolis, Teresópolis, Arraial do Cabo e Duque de Caxias (saiba mais detalhes abaixo).

O estado do Rio de Janeiro segue em estado de alerta para as tempestades hoje. A capital fluminense tem risco muito alto de enchentes e nas cidades de Petrópolis, Teresópolis, Magé e Nova Friburgo, segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro. Da mesma forma, o órgão informa há risco muito alto de deslizamentos em Petrópolis, Teresópolis, Magé e Campos dos Goytacazes

O Corpo de Bombeiros resgatou mais de pessoas 90 com vida. Os registros envolvem deslizamentos, desabamentos, inundações e alagamentos provocados pelas chuvas desde a quinta-feira (21), de acordo com a Defesa Civil.

Os bombeiros atenderam mais de 100 ocorrências até o momento. Em Arraial do Cabo, um homem morreu depois de ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia. Em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, um homem se afogou após o caminhão que dirigia cair em um rio.

Em Petrópolis, cinco pessoas foram resgatadas com vida. Elas foram retiradas pelos bombeiros após o desabamento de uma edificação residencial no bairro Independência. Quatro mortes foram confirmadas.

Já em Teresópolis, os agentes buscam um adolescente de 16 anos. Ele está sob os escombros de uma casa, na Comunidade da Coreia. Neste local, duas pessoas foram resgatadas com vida e um óbito foi confirmado.