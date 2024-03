Chuvas deixam 11 mortos no RJ e ES; bombeiros buscam desaparecidos

As fortes chuvas que atingiram os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo no fim de semana deixaram ao menos 11 mortos até a tarde de hoje (23). No ES, sete pessoas estão desaparecidas.

O que aconteceu

Petrópolis. Na cidade da região serrana do RJ, quatro pessoas de mesma família morreram devido a um soterramento no bairro da Independência. Uma criança de quatro anos foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros após passar cerca de 15 horas sob os escombros. No município, 530 pessoas estão desabrigadas.

Em Teresópolis, também na região serrana do RJ, uma pessoa morreu soterrada. Ela estava em uma casa que desabou na comunidade da Coreia. Outra vítima soterrada está sendo procurada.

Duque de Caxias e Arraial do Cabo. No município da Baixada Fluminense, um motorista se afogou após o caminhão onde ele estava cair em um rio e, na cidade de Arraial do Cabo, um ambulante foi atingido por um raio e morreu.

Estado do RJ segue em alerta. O governador do Rio, Claudio Castro (PL), afirmou que o estado ainda está em alerta para risco de deslizamentos, mesmo após passagem da pior parte da frente fria na região.

No Espírito Santo, foram confirmadas quatro mortes em decorrência das chuvas. Sete pessoas estão desaparecidas. Todas as vítimas estavam em Mimoso do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas tempestades. Duas delas estavam em um lar para idosos. Ainda não há informações sobre as outras vítimas.

O governador do ES, Renato Casagrande (PSB), decretou, hoje situação de emergência em 13 cidades do estado em decorrência das fortes chuvas.

Chegada de frente fria

As chuvas foram causadas pela chegada de uma frente fria, que entrou em choque com ar quente acumulado. Os efeitos serão mais sentidos nas regiões Sul e Sudeste.

Segundo alerta da Defesa Civil Nacional, chama atenção a previsão de acumulado de chuva, de mais de 200 mm na região Sudeste, com impacto em São Paulo (região metropolitana, Vale do Paraíba e litoral norte), Minas Gerais (região sul e Zona da Mata) e em todo estado do Rio de Janeiro.