Chuvas no RJ: Menina resgatada com vida perdeu mãe, pai, irmão e avó

A menina de 4 anos, resgatada com vida dos escombros em Petrópolis (RJ), neste sábado (23), perdeu mãe, pai, avó e o irmão após um deslizamento de terra devido às fortes chuvas que castigam o estado do Rio.

O que aconteceu

A pequena Aila foi retirada com vida pelo Corpo de Bombeiros após passar cerca de 15 horas sob os escombros, no bairro da Independência, em Petrópolis. Ela, no entanto, perdeu quatro pessoas da família na tragédia: mãe, pai, avó e o irmão de 8 anos.

No resgate, a criança estava chorando e bastante assustada. Um dos agentes do Corpo de Bombeiros se emocionou com a cena.

À TV Globo, Roberto Napoleão, avô da criança, acompanhou a retirada dos corpos e disse que o filho dele salvou Aila. "O meu filho foi um guerreiro. Esse tempo todo salvou a filhinha dele. É muito triste. Perder todo mundo assim. Você imagina, né? A dor da pessoa ao perder assim. Dói muito", afirmou Napoleão, emocionado.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), informou que sete pessoas morreram nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Duque de Caxias e Arraial do Cabo devido às chuvas que atingem todo o estado. Mais de 90 pessoas foram resgatadas com vida até o momento.

Cerca de 530 pessoas estão desabrigadas em Petrópolis. Cláudio Castro não informou se há mais desabrigados ou desalojados em outras cidades do estado.

Em Teresópolis, também na região Serrana do Rio, outra pessoa morreu soterrada em uma casa que desabou na Comunidade da Coreia. Há um soterrado e outras duas pessoas foram resgatadas com vida da ocorrência, informou a Defesa Civil.

Em Duque de Caxias, um motorista se afogou após o caminhão no qual ele estava cair em um rio. O caso foi registrado em Santa Cruz da Serra.

Em Arraial do Cabo, um ambulante foi atingido por um raio e morreu. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, sem risco de morte, segundo a prefeitura.