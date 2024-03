Candidato a prefeito é assassinado no centro do México

Um candidato à Prefeitura no estado central mexicano de Puebla, Jaime González, foi assassinado no sábado (23), em meio a uma onda de violência contra políticos locais durante a época eleitoral.

Jaime González buscava liderar o governo da cidade de Acatzingo pelo partido Morena, do presidente Andrés Manuel López Obrador, informou o governador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes.

"Junto-me ao apelo à justiça para este homicídio (...) e peço ao Ministério Público que esclareça o motivo e leve os responsáveis à Justiça", disse o presidente em uma mensagem na rede social X.

"Do governo de Puebla colaboramos com as investigações e mantemos ações coordenadas com os órgãos de segurança municipais, estaduais e federais", acrescentou.

Os fatos ocorreram em um ponto de venda de automóveis em Acatzingo, onde um número indeterminado de homens armados entrou para atacar o candidato.

Acatzingo faz parte de uma área popularmente conhecida como Triângulo Vermelho, onde ocorrem atividades ilegais como roubo de combustível e transporte de cargas.

A violência ligada ao crime organizado que atinge o México também afeta os políticos, especialmente aqueles que ocupam ou aspiram a obter cargos municipais e estaduais.

As razões vão desde tentativas das máfias para subjugar os candidatos até disputas entre grupos de poder locais.

O México realizará eleições presidenciais em 2 de junho, nas quais também serão renovados o Congresso e dezenas de cargos locais.

