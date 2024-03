Bombardeios israelenses deixam um morto no leste do Líbano

Um cidadão sírio morreu neste domingo (24) em um bombardeio israelense no leste do Líbano, em uma zona que é reduto do Hezbollah, onde outros ataques poucas horas antes deixaram quatro feridos, informou uma fonte de segurança libanesa.

Israel e o Hezbollah, um aliado do movimento islamista palestino Hamas, têm entrado em conflito quase diariamente desde que o conflito em Gaza eclodiu, há mais de cinco meses.

Nas últimas semanas, Israel lançou bombardeios em áreas cada vez mais distantes da fronteira libanesa para atacar o Hezbollah, o que alimenta receios de que os combates possam levar a um conflito aberto.

"Os caças israelenses atacaram um veículo na região de Suwairi (...) e mataram o motorista sírio", disse à AFP a fonte de segurança, que falou sob condição de anonimato.

Uma série de bombardeios israelenses durante a noite teve como alvo uma sede abandonada do Hezbollah e feriu quatro moradores de edifícios próximos, disse outra fonte.

O Exército israelense relatou que seus caças "bombardearam um local de produção que abrigava armas na área de Baalbek".

O Hezbollah indicou mais tarde que "em resposta ao bombardeio" em Baalbeck, lançou "mais de 60 foguetes do tipo Katiusha" contra duas posições militares israelenses no Golã, uma área ocupada por Israel.

Israel não relatou vítimas ou danos causados pelo ataque do Hezbollah.

O Hezbollah anunciou no sábado que lançou vários ataques contra posições militares israelenses, como tem acontecido frequentemente desde outubro, quando eclodiram confrontos transfronteiriços em apoio ao Hamas em Gaza.

Pelo menos 323 pessoas morreram nos confrontos no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah, e cerca de 56 civis, segundo um relatório da AFP.

Dez soldados e sete civis morreram em Israel.

