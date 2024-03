Wall Street tem pouca movimentação; S&P 500 e Dow devem registrar melhor semana do ano

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street buscavam direção nesta sexta-feira, embora estivessem a caminho de obter fortes ganhos semanais, uma vez que os investidores comemoraram a postura de redução da taxa de juros do Federal Reserve.

Todos os três principais índices dos EUA atingiram novos recordes de fechamento na quinta-feira, com o avanço das ações de chips após previsão positiva da Micron Technology e a sinalização do Fed de que ainda caminha para três cortes de juros este ano.

Os operadores agora veem uma chance de 71% de que o primeiro corte ocorra em junho, em comparação com 56% no início desta semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"Com os cortes de juros (em meados do ano) agora se tornando um pouco mais certos e uma nova recuperação nos rendimentos dos títulos parecendo improvável, as autoridades deram um novo impulso ao mercado", disse Raffi Boyadjian, analista de investimentos da XM.

Os investidores também vão monitorar de perto comentários de uma série de autoridades do banco central no dia para obter mais pistas sobre a trajetória da política monetária.

Seis dos 11 principais setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com o setor de consumo discricionário caindo 1,0%.

O Dow Jones caía 0,22%, a 39.695,79 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,03%, a 5.240,13 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,02%, a 16.397,97 pontos.