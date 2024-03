Vala comum com 65 migrantes é encontrada na Líbia

ROMA, 22 MAR (ANSA) - Uma vala comum com ao menos 65 corpos foi descoberta no sudoeste da Líbia.

A informação foi relatada pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) em um comunicado.

"As circunstâncias de suas mortes e sua nacionalidade permanecem desconhecidas, mas acredita-se que tenham morrido enquanto eram transportados clandestinamente pelo deserto", disse a OIM.

"Esta última tragédia destaca a urgente necessidade de enfrentar os desafios da migração irregular, através de uma resposta coordenada ao tráfico de migrantes. Sem rotas regulares para a migração legal, tais tragédias continuarão a ser uma característica ao longo deste caminho", prossegue o texto.

A nota diz ainda que as autoridades líbias estão investigando essas mortes, e "convida a Líbia, juntamente com as agências parceiras das Nações Unidas, a garantir uma recuperação digna, identificação e transferência dos restos mortais dos migrantes falecidos, bem como a notificar e ajudar adequadamente suas famílias".

Segundo o Projeto Migrantes Desaparecidos, acrescentou a OIM, em 2023 foram registrados pelo menos 3.129 mortes e desaparecimentos ao longo da rota do Mediterrâneo, excluindo este último episódio.

"A OIM exorta todos os governos e autoridades ao longo do caminho a fortalecer a cooperação regional para garantir a segurança e a proteção dos migrantes, independentemente de seu status e em todas as fases de sua viagem", conclui o texto.

