Tiago Nunes é anunciado como novo técnico da Universidad Católica

Um mês depois de deixar o Botafogo, Tiago Nunes foi anunciado nesta sexta-feira (22) como novo técnico da Universidad Católica do Chile.

"Estamos muito felizes em comunicar a chegada à Universidad Católoca do nosso novo treinador, Tiago Nunes", disse Juan Tagle, presidente da Cruzados (sociedade que controla o clube) em um comunicado.

O brasileiro chega para substituir o chileno Nicolás Núñez no comando da Católica. Seu contrato vai até o final da temporada 2024.

Tiago tem como maior conquista de sua carreira o título da Copa Sul-Americana de 2018 pelo Athletico-PR. No ano seguinte, ele também levantou a Copa do Brasil pelo 'Furacão'.

Seu trabalho mais recente foi no Botafogo, aonde chegou em novembro de 2023. No entanto, após a perda do título do Brasileirão e os maus resultados no início de 2024, foi demitido em fevereiro.

Tiago também teve uma experiência internacional no Sporting Cristal, do Peru, entre 2022 e 2023.

