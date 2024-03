Tales: PF se debruça sobre com quem Cid falava e a quem interessa vazamento

Após o vazamento dos áudios de Mauro Cid, a Polícia Federal se esforça para saber com quem o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro falava e a quem interessa a divulgação desta conversa, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (22).

A pergunta que a PF quer fazer a Cid, e não vai aceitar uma resposta vaga, é: 'Com quem você estava conversando?' Não tem como ele dizer que não se lembra. Se ele disser isso, estará no sal, porque a delação premiada cai. É fundamental saber a quem interessa esse vazamento.

Interessa, em primeira linha, a algum bolsonarista ou ao próprio Bolsonaro, para confundir as investigações ou para que possam ser anuladas as provas contra ele. Dificilmente seriam anuladas porque, independentemente da delação, a PF já avançou nas investigações e tem como provar boa parte das acusações que pesam contra Bolsonaro. Tales Faria, colunista do UOL

Tales levantou outras duas hipóteses sobre quem teria vazado a conversa de Cid: a defesa ou a própria família do tenente-coronel. O colunista ressaltou que a manutenção do acordo de delação premiada depende do esclarecimento sobre esses áudios.

Outra possibilidade é que seja a própria defesa do Mauro Cid. Quando Cid foi indiciado, o advogado reclamou que não era isso o que estava combinado. A nota [divulgada pela defesa de Cid] é uma tentativa de o advogado dizer que a defesa não se interessa pelo vazamento e de afastar as suspeitas contra ele. Mas elas pairam na PF. É possível que a defesa de Cid tenha feito isso para pressionar a Justiça, a PF e Alexandre de Moraes.

A outra suspeita é a família de Cid. Quando ele diz não se lembrar com quem conversava, joga suspeitas sobre si mesmo e a família dele. É inevitável que ele lembre.

A linha de investigação agora é saber com quem ele conversou e por que interesses veio esse vazamento. É isso o que vai determinar se Moraes e a PF passem a considerar válida ou não a delação de Cid. Essa é a grande questão sobre a qual a PF vai se debruçar nesse depoimento com Cid hoje. Tales Faria, colunista do UOL

O que aconteceu:

Mauro Cid sugeriu ter sido pressionado pela PF, a quem acusou de ter uma "narrativa pronta" sobre as investigações. As declarações estão em áudios revelados pela revista Veja, aos quais o UOL teve acesso.

Foi marcado um depoimento de Cid hoje, às 13h, no STF, no gabinete de Moraes. Há a possibilidade de anulação do acordo de delação premiada do tenente-coronel.

