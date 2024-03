S&P 500 fecha quase estável, mas registra maior alta semanal do ano

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - O índice S&P 500 terminou quase estável nesta sexta-feira, mas registrou seu maior ganho percentual semanal de 2024, depois que o Federal Reserve manteve nesta semana as projeções de três cortes na taxa de juros até o final do ano.

O índice de tecnologia Nasdaq encerrou o dia em ligeira alta, juntamente com o índice Philadelphia de semicondutores. O índice de semicondutores também teve uma alta acentuada na semana, em meio ao otimismo contínuo com relação à inteligência artificial. O índice Dow Jones encerrou o dia em baixa.

Nesta sexta-feira, as ações do setor de consumo discricionário caíram.

As ações da Nike recuaram 6,9%, um dia depois que a maior fabricante de roupas esportivas do mundo alertou que a receita no primeiro semestre do ano fiscal de 2025 encolheria em uma porcentagem baixa de um dígito.

O Fed deixou os juros inalterados nesta semana, mas sinalizou que ainda estava encaminhado para três cortes nos juros este ano.

"O mercado entendeu isso como uma afirmação de que o Fed não é mais seu inimigo e, eventualmente, será seu amigo", disse Matt Stucky, gerente-chefe de portfólio de ações da Northwestern Mutual Wealth Management Company.

Os operadores agora veem cerca de 71% de chance de que o primeiro corte na taxa básica ocorra em junho, contra 56% no início desta semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O Dow Jones caiu 0,77%, para 39.475,90 pontos. O S&P 500 perdeu 0,14%, para 5.234,18 pontos. O Nasdaq ganhou 0,16%, para 16.428,82 pontos.

Na semana, o S&P 500 ganhou 2,3% em seu maior avanço percentual semanal desde meados de dezembro. O Dow Jones subiu 2%, também seu maior ganho semanal desde meados de dezembro, enquanto o Nasdaq subiu 2,9%, seu maior salto percentual semanal desde meados de janeiro.