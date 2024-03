O que é HDR? Estas TVs fazem você curtir games e filmes em outro nível

Ao analisar as especificações técnicas de uma TV, é bem provável que você já tenha visto a sigla HDR, de High Dynamic Range. Essa tecnologia, que está presente na maioria dos televisores com resolução 4K, deixa as cores mais vivas e brilhantes, além de aumentar a variedade de tons e nuances na tela.

E isso fica evidente na hora de ver filmes e séries ou jogar videogame, desde que o conteúdo seja compatível com o padrão, segundo especialistas consultados pelo Guia de Compras UOL. Uma boa notícia aqui é que tem TV com HDR para todos os gostos e bolsos no mercado.

Antes de começar a pesquisar a sua, fica uma dica: embora o recurso exista em alguns televisores de 32 polegadas com resolução HD ou Full HD, o melhor resultado aparece nas telas maiores, com resolução 4K.

Confira a seguir uma seleção especial de TVs com HDR para ajudar em sua busca.

Resolução Full HD

HDR10: versão mais comum da tecnologia, utiliza informações estáticas de brilho para melhorar a imagem, com resultado menos realista

Sistema operacional Android 11, que facilita integração com celulares de mesma tecnologia

Chromecast integrado, conectividade Bluetooth e Wi-Fi 2.4/5 GHz

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Smart TV da Samsung com resolução 4K

HDR10+: versão mais sofisticada da tecnologia, compete com o Dolby Vision em eficiência

Roda o sistema operacional Tizen

Oferece conectividade Bluetooth e traz Bixby e Alexa integrados

Com plataforma Gaming Hub, oferece acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de console

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas

Resolução 4K

HDR10

Processador Alpha5 Gen6 com IA e recomendações de conteúdo via menu smart

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now)

Possui conectividade Bluetooth

Controle Smart Magic com comandos de voz (assistentes ThinQ AI e Alexa integrados) e suporte a Apple AirPlay e HomeKit

Resolução 4K

HDR10 e Dolby Vision/Atmos, para melhorar a imagem e a imersão sonora em conteúdos compatíveis

Tecnologia Ambilight, com projeção de luzes na parede, acompanhando as cores predominantes na imagem

Sistema operacional Google TV, evolução do Android

Chromecast integrado e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Para curtir games e filmes

Tanto na versão HDR10 quanto na HDR10+, ajustes automáticos e contínuos de brilho, cores e contraste são feitos para aumentar a nitidez a cada cena ou fase do jogo.

Para Rodrigo Terra, presidente da Abragames (Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Games), a tecnologia HDR é excelente para jogar videogame e está presente na atual geração de consoles, que inclui PlayStation 5, Xbox Series X e S.

Os jogos Triple AAA (os mais aguardados, com altos orçamentos e melhor qualidade) são compatíveis com o padrão HDR, permitindo visualizar mais cores, e mais vivas, em TVs compatíveis. Há ainda benefícios nas nuances e nos níveis de preto, melhorando o contraste e a imagem no geral.



Rodrigo Terra

Segundo ele, vale a pena ativar e regular esse recurso na hora de jogar videogame. A tecnologia também vale para assistir a filmes e séries, mas é preciso ficar atento à iluminação da sala, segundo Alex dos Santos, especialista em TVs há 20 anos.

O ideal é deixar o HDR mais suave em salas muito escuras para que a luz de fundo (backlight) não fique tão forte e chegue a incomodar a sessão com o excesso de brilho.



Alex dos Santos

Selecionar os modos HDR Cinema ou Filmaker, por exemplo, também pode ser interessante para atenuar o brilho alto. "Durante o dia, esse cuidado não é necessário. Nas TVs mais avançadas, um sensor equilibra automaticamente o brilho de acordo com a cena e a iluminação do ambiente", diz o especialista.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).