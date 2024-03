Sabalenka estreia no WTA 1000 de Miami com vitória sobre Badosa

Com seis horas de atraso por conta da chuva, a programação desta sexta-feira (22) do WTA 1000 de Miami começou com a estreia da bielorrussa Aryna Sabalenka contra a espanhola Paula Badosa.

Sabalenka venceu o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 23 minutos.

A bielorrussa entrou em quadra apenas dias após a morte de seu ex-namorado, o ex-jogador de hóquei sobre gelo Konstantin Koltsov.

Número 2 do mundo, Sabalenka teve como primeira adversária em Miami Badosa (80ª), sua melhor amiga no circuito e ex-companheira de duplas.

As duas tenistas usaram roupas escuras na partida, que valia vaga na terceira rodada do torneio.

Segundo a polícia local, Koltsov saltou de uma varanda de um quarto de hotel em Miami na última segunda-feira e sua morte foi um "aparente suicídio".

"A morte de Konstantin é uma tragédia impensável e, embora já não estivéssemos mais juntos, meu coração está partido", escreveu a campeã do Aberto da Austrália em um comunicado publicado na terça-feira.

sev-gbv/gfe/cb

© Agence France-Presse