Rússia diz que EUA precisam compartilhar quaisquer informações sobre ataque em Moscou

A Rússia disse nesta sexta-feira que, se os Estados Unidos souberem com certeza que a Ucrânia não está envolvida no ataque a tiros ocorrido casa de shows Crocus City Hall, perto de Moscou, Washington deveria compartilhar quaisquer informações que tiver a respeito do massacre.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse nesta sexta-feira que "não há indicativos neste momento de que a Ucrânia ou ucranianos estejam envolvidos".

"A Casa Branca afirmou que não vê sinais de que a Ucrânia ou ucranianos estão envolvidos no ataque terrorista em Moscou", afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova.

"Com base em que autoridades em Washington tiram conclusões sobre a inocência de alguém em meio a uma tragédia?", questionou.

Ela afirmou que, caso tenham informações, os EUA devem compartilhá-las e que, caso não as tenha, não deveriam estar falando dessa forma.