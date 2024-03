Resultado fiscal depende da evolução da economia e governo está otimista com crescimento, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que a meta do governo de zerar o déficit primário neste ano depende do desempenho da economia, e que, nesse sentido, as autoridades estão otimistas quanto ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024.

Falando em coletiva de imprensa em São Paulo, Haddad argumentou que a perspectiva de crescimento econômico forte este ano ajuda na arrecadação, mas ponderou que o governo também depende da aprovação de medidas encaminhadas ao Congresso.

Haddad falou depois que os ministérios do Planejamento e da Fazenda projetaram nesta sexta-feira que o governo central fechará 2024 com déficit primário de 9,3 bilhões de reais, equivalente a 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), dentro da margem de tolerância estabelecida pelo arcabouço fiscal.

Os mercados financeiros, em geral, têm visão bem mais pessimista para o resultado fiscal deste ano.

(Por Fernando Cardoso)