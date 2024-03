Por que liderança da Tesla em carros elétricos pode estar com dias contados

A Tesla é uma das empresas de carro de maior valor de mercado do mundo. Investidores e analistas, no entanto, estão começando a temer que a liderança da companhia no ramo de veículos elétricos possa estar com os dias contados. As informações são do jornal norte-americano New York Times.

O que se sabe

Analistas ouvidos pelo jornal apontam resumidamente quatro desafios que a empresa está enfrentando, e alguns deles duvidam sobre como a companhia de Elon Musk poderia responder.

Redução de vendas: a comercialização de veículos elétricos está menor, e a Tesla deixou de ser uma das poucas opções da categoria. Para tentar concorrer, a companhia tem dado descontos em alguns mercados — o que reduz a margem de lucro e o preço de revenda.

Concorrência chinesa e de fabricantes consolidadas: muitas fábricas chinesas têm investido em carros elétricos de diferentes faixas de preço. A BYD, por exemplo, vende o Seagull por US$ 12 mil (no Brasil, chamado de Dolphin Mini, ele custa R$ 115.800).

O Model 3, o carro mais acessível vendido pela empresa de Elon Musk, custa US$ 40 mil (o que dá cerca de R$ 200 mil em conversão direta).

Por outro lado, companhias convencionais, como BMW, Volkswagen e Mercedes-Benz têm lançado diversos modelos. Em alguns casos, levando vantagem sobre os carros da Tesla no mercado de luxo, segundo o John Helveston, professor assistente de gerenciamento de engenharia da Universidade George Washington.

Na China, há tantas opções excelentes que a Tesla fica no meio do caminho. É um carro muito caro para o luxo que se obtém com ele John Helveston

Neste ano, há a previsão de que sejam lançados no mundo 150 modelos de carros elétricos.

Distrações do CEO: mega-empresário, Musk, além da Tesla, comanda a empresa espacial SpaceX e ainda dá pitacos no X (antigo Twitter). Isso quando ele não se mete a atacar pessoas ou fazer declarações políticas polarizadoras.

Analistas dizem que a Tesla já perdeu um terço do seu valor de mercado só em 2024 e duvidam da capacidade do diretor-executivo conseguir dar atenção para suas companhias e continuar dando bons resultados.

Tesla tem lançado poucos modelos: último carro vendido em massa da Tesla, o Model Y, foi lançado em 2020.

Companhia ainda apresentou o Cybertruck, uma picape elétrica com visual futurista e que chegou ao mercado com dois anos de atraso por questões de engenharia. Cara, a picape tem sido ainda entregue aos compradores que desembolsaram pelo menos US$ 60 mil (cerca de R$ 300 mil).

Rumores apontam que a Tesla tem planos de desenvolver um carro elétrico acessível com preço na casa dos US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil em conversão direta) até 2026. No entanto, só o tempo dirá como Musk vai responder a essas preocupações do mercado ou se ele tem alguma carta na manga para surpreender novamente o setor automobilístico.