Princesa Catherine anuncia que sofre de câncer

A princesa de Gales, Catherine, anunciou, nesta sexta-feira (22), que sofre de câncer e que iniciou um tratamento de quimioterapia, após dois meses de especulações sobre a sua saúde, desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal.

Sem especificar o tipo de câncer, a princesa divulgou um vídeo em que afirma que está bem e pede que sua vida privada seja respeitada.

O anuncio da doença de Kate representa um novo golpe para a família real britânica, menos de dois meses depois que o rei Charles III, sogro da princesa, foi diagnosticado com câncer.

"Em janeiro, fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres. Naquele momento, pensava-se que minha condição não fosse cancerígena", explicou a princesa, de 42 anos.

"No entanto, os exames realizados após a cirurgia revelaram a presença de um câncer", continuou, reconhecendo que a notícia causou "grande choque" à família real britânica.

"Por isso, a minha equipe médica recomendou que eu fizesse quimioterapia preventiva e estou agora na fase inicial deste tratamento", acrescentou.

A quimioterapia preventiva é administrada "após uma cirurgia para prevenir a recorrência", explicou Shivan Sivakumar, professor associado de oncologia da Universidade de Birmingham. "Isso é feito para tentar destruir qualquer célula cancerígena circulante."

- Desejo de privacidade -

Catherine também teve que enfrentar a difícil tarefa de dar a notícia a seus três filhos pequenos.

"Demoramos um pouco para explicar tudo a George, Charlotte e Louis", disse ela, referindo-se a seus filhos com o príncipe William, 41 anos, primogênito de Charles III e herdeiro do trono britânico.

"Como disse, estou bem e mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que vão me ajudar a me curar", acrescentou Catherine, ressaltando: "Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto continuo meu tratamento".

O rei Charles III expressou orgulho pela coragem de sua nora. Já o premier Rishi Sunak desejou uma pronta e rápida recuperação à princesa.

Catherine foi submetida a uma cirurgia abdominal no dia 16 de janeiro na London Clinic, onde permaneceu internada por dez dias.

O Palácio de Kensington, que cuida da comunicação dos príncipes de Gales, não deu detalhes da cirurgia naquela ocasião e insistiu em que Catherine desejava que "suas informações médicas pessoais permanecessem privadas".

Kensington havia indicado, no momento de sua hospitalização, que Catherine não retornaria às suas funções oficiais antes do final de março. A longa ausência da princesa, uma das mulheres mais fotografadas do planeta, deu origem a rumores sobre seu estado de saúde.

A especulação aumentou no último dia 10, quando Kate teve que pedir desculpas por ter manipulado uma foto de família, a primeira imagem oficial divulgada desde a sua cirurgia. A foto, por ocasião do Dia das Mães, buscava transmitir tranquilidade, mas criou mais confusão e alarme e aumentou a pressão sobre a monarquia.

Pouco antes da divulgação da imagem, o Ministério da Defesa britânico havia indicado, em 5 de março, que Catherine retornaria à vida pública em junho. A informação, que não havia sido confirmada pela realeza, foi retirada do portal do ministério horas depois.

Catherine foi o terceiro membro da família real a anunciar que sofre de câncer desde o começo do ano. Antes de Charles III e de Kate, Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe Andrew, irmão do rei, anunciou em janeiro que lutava contra um câncer de pele grave.

Um porta-voz do Palácio de Kensington anunciou hoje que Catherine irá retomar suas funções oficiais assim que receber alta de sua equipe médica. "Está de bom humor e trabalhando para se recuperar totalmente."

psr/acc/js/mvv/aa-lb

© Agence France-Presse