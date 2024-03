Preso em Santos, Robinho é levado para presídio em Tremembé

SÃO PAULO, 22 MAR (ANSA) - O ex-jogador Robinho, preso pela Polícia Federal em Santos, passou por uma audiência de custódia e exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) na região central da cidade, no litoral sul de São Paulo, e foi levado para a penitenciária 2 de Tremembé durante a madrugada desta sexta-feira (22).

O presídio, localizado no interior de São Paulo, é conhecido por receber detentos "famosos", ou por serem figuras públicas ou pelo fato de os crimes terem tido grande repercussão. O ex-atleta deve ficar em uma cela individual durante os primeiros dias de prisão.

Robinho foi detido na noite da última quinta (21), em Santos, para cumprir uma pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo cometido contra uma albanesa em 2013, em Milão, após ter sido condenado em última instância pela justiça da Itália.

Como o Brasil não extradita seus próprios cidadãos, Roma pediu para que o ex-atacante do Milan cumprisse pena em seu país.

Desta forma, o pedido de homologação da sentença foi analisado no último dia 20 de março pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que por um placar de 9 votos a 2 decidiu que o ex-jogador cumpra sua condenação no território brasileiro, uma medida com efeito imediato.

A defesa do ex-atleta chegou a entrar com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a prisão até que todas as possibilidades de recurso se esgotassem, mas o ministro Luiz Fux, sorteado como relator, rejeitou a solicitação. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.