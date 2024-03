Presidente do Eurogrupo mostra confiança em meta de inflação e avalia BCE com decisões corretas

O presidente do grupo de ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo), Paschal Donohoe, e também ministro de Finanças da Irlanda, afirmou nesta sexta-feira, 22, que a zona do euro deve ter crescimento econômico neste ano, embora "não tão elevado quanto gostaríamos", enquanto a inflação continuará a cair.

Donohoe demonstrou confiança de que a meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE) será atingida, e avaliou que decisões corretas têm sido tomadas para atingir esse objetivo.