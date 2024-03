SP: Prejuízo de apagão 'chega à casa do milhão', diz federação do comércio

Entidades do comércio de São Paulo divulgaram hoje uma nota pedindo que a Enel resolva urgentemente o apagão no centro da capital paulista, que já chega ao quarto dia.

O que aconteceu

"Os prejuízos financeiros para empresas da região chegam à casa do milhão", disseram a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) e o Sindilojas-SP (Sindicato do Comércio Varejista e Lojista do Comércio de São Paulo).

As organizações destacaram que mercados, restaurantes, farmácias e lojas estão impossibilitados de funcionar, ou tendo gastos inesperados. "Sem contar os custos excedentes para os estabelecimentos que, diante da situação alarmante, não viram outra opção que não locar geradores, contratar mão de obra extra ou comprar combustíveis para manter dispositivos operando", escreveram.

O prejuízo total ainda não foi convertido em números, mas as estimativas são graves, afirmaram. Nos cinco dias de apagão no fim de 2023, as entidades calcularam perdas de ao menos R$ 1,3 bilhão em faturamento bruto.

Bairros do centro de São Paulo estão sem fornecimento de energia elétrica desde segunda-feira (18). Ontem, o presidente da Enel, Darcio Dias, disse que não havia previsão para o restabelecimento pleno da luz.