'Os cravos reduzem mesmo': confira o teste do limpador enzimático da Sallve

Cravo e espinha. Quem me dera se eles marcassem presença apenas na adolescência. Mas não. Aos 31 anos, os cravos me acompanham como fiéis escudeiros, concentrados na região do meu nariz. Meu tipo de pele é oleosa quase mista.

Nas últimas semanas venho usando o limpador enzimático em pó da Sallve para ver se ajuda a controlá-los, e aqui está o resultado do meu teste.

O que gostei

Prático. Você precisa virar o pó na mão, seguindo a orientação da empresa de 5 a 8 vezes, misturar o produto com água até formar uma espuma cremosa. No meu teste virei o frasco de seis e oito vezes e depois que misturei com água, já apareceu a textura ideal. Apliquei no nariz, contei um minuto e retirei.

Clareia os cravos. Sempre tive cravos bem pretinhos, principalmente na ponta do nariz. No sétimo dia de uso (indicação da marca), já consegui ver a diferença. Alguns pontos ficaram bem mais claros.

Resultado 7º dia - cravos mais claros Imagem: Rebecca Vettore

Resultado 1º dia - pele mais macia Imagem: Rebecca Vettore

Deixa a pele macia. Assim que tirava a espuma, já sentia a pele do meu nariz mais lisinha e macia.

Diminui a quantidade de pontos pretos. Em sete dias também consegui perceber a diminuição do aparecimento dos pontos no rosto. Os cravos reduzem mesmo, ainda que alguns insistam em aparecer no meu nariz.

Reduz os poros. Nunca tinha reparado que alguns poros do meu nariz eram grandes. Quando comparei as fotos de uso do limpador enzimático da Sallve (primeiro, terceiro e sétimo dias) percebi uma diferença. Os poros do nariz diminuíram de tamanho após o uso do produto. E isso é bom, já que o cravo surge quando quando o poro entope.

Dá para potencializar o resultado: nos dois primeiros dias eu só passei o produto e deixei. Já nos outros cinco dias, quando eu esfreguei a espuma, fazendo uma "esfoliação" percebi resultados mais positivos.

Textura em pó Imagem: Rebecca Vettore

Pontos de atenção

Retirada demorada. Quanto mais vezes eu virava o produto na mão, mais difícil ficava sua retirada. Por conta da textura cremosa, ele dá uma grudadinha no nariz, por isso precisei lavar umas seis vezes até sair tudo. Foi um pouco desconfortável a sensação.

Para quem é esse produto?

O limpador em pó é ideal para quem tem a pele mista ou oleosa e tem cravos no nariz. O produto também é indicado para quem tem disciplina para seguir o tratamento no tempo correto.

Vale lembrar que é um processo contínuo. Passar só uma, duas vezes não vai adiantar.

