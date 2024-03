Nelson Kaufman aumenta participação na Vivara

SÃO PAULO (Reuters) - A Vivara comunicou nesta sexta-feira que o fundador e principal acionista da companhia Nelson Kaufman aumentou a participação na empresa para 26,22%, passando a deter 61.939.019 ações ordinárias da rede de joalherias.

Em correspondência à empresa, Kaufman, signatário do acordo de acionistas, afirmou que o objetivo do movimento é estritamente de investimento, não buscando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa.

Na última sexta-feira, o conselho de administração da Vivara elegeu o executivo como novo presidente-executivo da empresa, em substituição a Paulo Kruglensky, que renunciou. Desde então, as ações da empresa recuaram quase 20%, com o balanço de quarto trimestre também no radar dos investidores.

(Por Paula Arend Laier)