Moedas comemorativas de Paris 2024 entregues a alunos são vendidas na internet por centenas de euros

Moedas de € 2 forjadas especialmente para os Jogos Olímpicos de 2024 e distribuídas a estudantes do ensino fundamental na França estão sendo oferecidas em sites de venda para colecionadores por até € 600 (R$ 3.240).

O Ministério da Educação da França enviou folhetos educativos sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024, acompanhados de moedas comemorativas do evento, com o desenho de uma Torre Eiffel estilizada, para serem distribuídos a alunos do ensino fundamental de escolas francesas. Mas há algumas semanas, estas moedas são vistas à venda por preços astronômicos, na internet.

"Não serve para nada, não sou colecionador", explica um dos vendedores da plataforma francesa Le Bon Coin, que oferece a moeda por de € 250 (R$ 1.350). Ele garante que este é "o preço" de venda no mercado. Contudo, outras moedas estão à venda por valores mais modestos, € 20 (R$ 107) ou € 35 euros (R$ 188). De acordo com o site Franceinfo, o valor mais elevado encontrado foi de € 600.

Questionada pelo site, a Casa da Moeda de Paris, responsável pela fabricação das moedas de euro francesas, confirma que 4 milhões de peças comemorativas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram distribuídas em escolas e são as únicas em circulação até agora.

Espanto com a revenda

A instituição também manifestou seu "espanto" com a revenda do modelo distribuído nas escolas e esclareceu que variedades mais raras, com "brilhos e polimentos especiais", serão forjados em alguns milhares de exemplares e também colocados à venda, em junho.

Estes exemplares, mais raros e elaborados, terão todas as possibilidades de serem revendidos a preços mais altos, afirma a Casa da Moeda.

O Ministério da Educação francês lembra que a distribuição de moedas aos alunos foi realizada "para fins comemorativos e educativos" e sublinha que "como qualquer objeto que tenha valor comemorativo" a moeda pode "suscitar tentativas de especulação", mas que "seu valor de uso é de apenas dois euros".

Na União Europeia, os € 2 são os únicos usados para fabricar moedas comemorativas. Elas podem ser forjadas por cada estado-membro da UE e estão sujeitas aos mesmos regulamentos que as moedas convencionais. Dependendo da sua raridade, são mais ou menos populares entre os colecionadores, portanto podem ser revendidas por preços altos.

A Casa da Moeda de Paris também fabricará as medalhas que serão entregues aos atletas olímpicos, com base nos desenhos da joalheria Chaumet, do grupo LVMH: um hexágono de ferro da Torre Eiffel com o logotipo Paris 2024.